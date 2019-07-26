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MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR!

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MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR!
Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor. Esnek çalışma modeline geçiliyor.

11. Kalkınma Planı kapsamında kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeli geliştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyorPlanda yer alan, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi maddesi dikkat çekiyor.

- Çalışma saatleri üzerindeki denetimin etkinliği artırılacak.

- Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere gerekli değişiklikler yapılacak.

- Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacak.
ÇALIŞMA SAATLERİ ESNETİLECEK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Avrupa, Amerika ve OECD ülkelerinde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek. Yeni uygulamayla çalışanların ailelerine, eğitim, sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırması sağlanacak.

HALKIN REFAHI ARTACAK
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması amaçlanıyor.

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