Fotoğraf Uzerli’nin takipçilerinin tepkisini çekti. Birçok yorumcu, “Bir de annesiniz çevrenize örnek olmanız gerekirken yaptığınıza bakın” şeklinde yorum yaptı.
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Meryem'in o fotoğrafına takipçileri tepki gösterdi "Bide annesiniz"
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu meryem uzerli instagramı aktif kullanan ünlülerden. Sık sık fotograf paylaşan güzel oyuncu dekolteli ve sigara içerken çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaşması tepkiye neden oldu.
Etiketler: meryem uzerli, sigara, paylaşım, tepki
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Meryem'in o fotoğrafına takipçileri tepki gösterdi "Bide annesiniz"Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu meryem uzerli instagramı aktif kullanan ünlülerden. Sık sık fotograf paylaşan güzel oyuncu dekolteli ve sigara içerken çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaşması tepkiye neden oldu.
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