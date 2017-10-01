Meryem'in gizemli arkadaşı

ALP Özcan’la ilişkisini geçen mayısta ikinci kez noktalayan Meryem Uzerli, önceki akşam arkadaş grubuyla Asmalımescit’teydi.

Oradaki yemeğin ardından Emirgan’daki Gizli Kalsın’a geçen oyuncu, ikinci mekandan bir erkek arkadaşıyla ayrıldı. Aynı araçla Taksim’e doğru yola çıkan ikili, Grand Hyatt Otel önünde otomobilden inerken objektife yakalandı.

Flaşların patlamasıyla gerilen Uzerli, “Neden çekiyorsunuz? Burada beni çekemezsiniz” diyerek tepki gösterdi. “Özel bir arkadaşlık mı?” sorularını da yanıtsız bırakan ikili, koşar adım otele girip gözden kayboldu.

Meryem Uzerli ve arkadaşı, soruları yanıtsız bırakıp telaşla otele girdi.