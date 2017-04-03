Meryem'den Frikik

Meryem Uzerli ile 5 ay ayrı kaldıktan sonra barıştığı sevgilisi Alp Özcan önceki gün ilginç bir halde görüntülendi.Çift ortak bir arkadaşlarının kostümlü uzay partisine katıldı.Meryem Uzerli "Harika vakit geçirdik. Uzaylı aşıklarız biz" dedi.
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Etiketler: Meryem Uzerli, Alp Özcan, frikik
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