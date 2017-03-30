Meryem Uzerli'nin keyfine diyecek yok!

Arap hayranları Meryem Uzerli’yi zengin etti. Kendi adını taşıyan kozmetik markasını Dubai’de de satışa sunan Uzerli, şu anda en çok satanlar arasında en önde!

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da milyonlarca hayranının gönlünde taht kuran Meryem Uzerli, sınırları aşan şöhretini paraya çevirdi. Geçtiğimiz hafta kendi adını taşıyan kozmetik markasının tanıtımı için Dubai ile Suudi Arabistan'a giden güzel oyuncunun bu ziyareti kısa sürede meyvesini verdi. MERYEM UZERLİ NEDEN TESETTÜRE GİRDİ? Ünlü oyuncunun ziyareti sonrasında markanın satışları bir anda arttı. Uzerli'nin markası, bir hafta içinde Dubai'deki kozmetik firmaları arasında en yüksek ciroyu elde etti. Bünyesinde makyaj paleti, rimel ve eyeliner'ın bulunduğu markanın 270 liraya çıkan fiyatları dikkate alınırsa Uzerli servetine servet katmaya devam edecek...