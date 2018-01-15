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Meryem Uzerli'nin aşk elçisi

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Meryem Uzerli'nin aşk elçisi
Mısırlı aşkından ayrılan Meryem Uzerli, annesinin ‘Türk erkeklerinden uzak dur’ sözünü dinledi.

Güzel oyuncu, önceki gece Alman aşkıyla eğlence turuna çıktı. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, aşk hayatında rotasını yurtdışına çevirdi. İşadamı Alp Özcan'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı aktör Bassel Alzaro'yla kısa süreli aşk yaşayan Uzerli'nin adı, geçtiğimiz ay da İtalyan oyuncu Christian Vit ile anılmıştı.

"Türk erkeklerinden uzak dur" diyen annesinin sözünü dinleyen Uzerli, bu kez de gönlünü Alman fotoğrafçı Lüey Nohut'a kaptırdı. Güzel oyuncu, önceki akşam Almanya'dan gelen aşkını İstanbul'da eğlence turuna çıkardı.

Yeni aşkı ve yakın dostlarıyla Etiler'deki bir mekana giden oyuncu, doyasıya eğlendi. Daha önce de Bassel Alzaro'ya İstanbul'u gezdiren Uzerli, Alman fotoğrafçıyla bir geccede 3 farklı mekana uğradı.

Aşkını Emirgan'daki bir mekana götüren güzel oyuncu, 1 saat sonra Etiler'deki başka bir mekanın yolunu tuttu. İçeride sarmaş dolaş eğlenen Uzerli ile Nohut, sabaha karşı da mekandan birlikte ayrıldı.

Çıkışta ise Alman fotoğrafçı, patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı. Nohut, kapüşonuyla yüzünü gizlerken güzel oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti. Kaynak: takvim.com.tr

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