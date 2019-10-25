MERYEM UZERLİ’DEN ŞOK İTİRAF!

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den şok itiraf! Uzerli, 2015'te piyasayı 100 milyon dolar dolandıran eski aşkı firari işadamı Can Ateş'le görüştüğünü açıkladı. Oyuncu, bu itirafıyla kendini yaktı...

Güzel oyuncu, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında görücüye çıkan başrolündeki "Kovan" filminin gösterimine katıldı. Uzerli, gösterim öncesi soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, 5 yaşındaki kızı Lara'nın babası eski aşkı Can Ateş'le görüşüp görüşmediği sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu yanıtı şok etkisi yarattı..Öyle ki 2015'te Martin & Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, kırmızı bültenle aranıyor. Meksika'ya kaçan firari işadamının izine Haziran'da New York'ta rastlanmıştı. Uzerli, Ateş'le görüştüğünü itiraf ederek adeta kendini ihbar etti.. (Kaynak: takvim.com.tr)