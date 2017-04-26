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Meryem Uzerli’den "Muhteşem Yüzyıl" göndermesi

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Meryem Uzerli’den "Muhteşem Yüzyıl" göndermesi
Şimdilerde "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin kadrosunda izlediğimiz Meryem Uzerli'den eski günlere gönderme yapan bir paylaşım geldi.

 Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın başrollerinde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Meryem Uzerli, kısa zamanda oyuncularla birlikte samimi bir ortam yakaladı.

Bu ortamın yakalanmasında Uzerli’nin başrol oyuncusu Deniz Çakır’la daha önce Muhteşem Yüzyıl’da oynamış olması da hiç şüphesiz etkili oldu.

Bu güzel rastlantıya dikkat çekmek isteyen Meryem Uzerli, Deniz Çakır’la birlikte Muhteşem Yüzyıl ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde çekilmiş fotoğraflarını yan yana getirdi ve “Geçmiş ve şimdi, aynı insanlar farklı proje” notuyla paylaştı.

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