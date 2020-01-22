  • BIST 123.595
  • Altın 297,308
  • Dolar 5,9303
  • Euro 6,5783
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Meryem Uzerli Meksika Dizisini Kabul Edecekmi?

»
Meryem Uzerli Meksika Dizisini Kabul Edecekmi?
Meryem Uzerli’nin ünü yurt dışında dalga dalga yayıldı. Ortadoğu’da popüler olan Uzerli, Meksika’yı da etkisi altına aldı. Güzel oyuncu, Meksikalı aktör Fernando Colunga ile mini bir dizide başrolü paylaşacak.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin ünü yıllar önce canlandırdığı 'Hürrem Sultan' rolüyle sınırları aştı. Meryem Uzerli, Ortadoğu'dan sonra şimdi de Güney Amerika'daki hayranlarının gönlünü de fethetti.

Geçtiğimiz hafta Dominik'teki festivalde 'Yılın Aktristi' seçilen oyuncuya Meksika'dan teklif geldi.

Festivalde Meksikalı aktör Fernando Colunga ile buluşan güzel oyuncu, ünlü yıldız aracılığıyla yapımcılarla da görüştü. Uzerli, iddiaya göre Colunga ile başrolü paylaşacağı ve Meksika'da yayınlanacak mini dizi projesi için gelen teklife 'Evet' dedi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Uzerli, önümüzdeki günlerde ise anlaşmaya imza atmak için Meksika'ya uçacak.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''21 Ocak 2020 Salı 16:07
  • İvana'nın Jakuzi Keyfi21 Ocak 2020 Salı 12:02
  • ''Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır.''21 Ocak 2020 Salı 11:59
  • Hadise'nin Son Paylaşımı Olay Oldu.21 Ocak 2020 Salı 11:18
  • Cumali Evlendi!21 Ocak 2020 Salı 11:14
  • Duygu Özaslan Sosyal Medyayı Salladı!21 Ocak 2020 Salı 11:02
  • Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?20 Ocak 2020 Pazartesi 13:41
  • Demet Akalın'dan Eleştiri20 Ocak 2020 Pazartesi 11:26
  • Tilki'ye Soruşturma Açıldı20 Ocak 2020 Pazartesi 11:06
  • Ünlü Moda Fotoğrafçısı Türk Modelini Buldu17 Ocak 2020 Cuma 17:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim