Meryem Uzerli Meksika Dizisini Kabul Edecekmi?

Meryem Uzerli’nin ünü yurt dışında dalga dalga yayıldı. Ortadoğu’da popüler olan Uzerli, Meksika’yı da etkisi altına aldı. Güzel oyuncu, Meksikalı aktör Fernando Colunga ile mini bir dizide başrolü paylaşacak.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin ünü yıllar önce canlandırdığı 'Hürrem Sultan' rolüyle sınırları aştı. Meryem Uzerli, Ortadoğu'dan sonra şimdi de Güney Amerika'daki hayranlarının gönlünü de fethetti.

Geçtiğimiz hafta Dominik'teki festivalde 'Yılın Aktristi' seçilen oyuncuya Meksika'dan teklif geldi.

Festivalde Meksikalı aktör Fernando Colunga ile buluşan güzel oyuncu, ünlü yıldız aracılığıyla yapımcılarla da görüştü. Uzerli, iddiaya göre Colunga ile başrolü paylaşacağı ve Meksika'da yayınlanacak mini dizi projesi için gelen teklife 'Evet' dedi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Uzerli, önümüzdeki günlerde ise anlaşmaya imza atmak için Meksika'ya uçacak.