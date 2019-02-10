  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2423
  • Euro 5,9424
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Meryem Uzerli kafaları karıştırdı!

»
Meryem Uzerli kafaları karıştırdı!
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood’lu yapımcı Mohammed Al Turki ile romantik karelere imza attı. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.

Uzun süredir kalbini aşka kapatan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kafa karıştırdı. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katılan Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile buluştu.

32 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı yapımcıyla baş başa yemek yiyen oyuncu, romantik anlarını da Instagram'da "Bu güzel ruhla vakit geçirmek" notuyla paylaşıp altına 'kalp' emojisi ekledi. Uzerli, dünyaca ünlü yapımcıyla 2016'da o dönem aşk yaşadığı Alp Özcan'la gittiği Monaco'da tanışmıştı. İkilinin bu kareleri ise "Yoksa arkadaşlık, aşka mı dönüştü?" dedirtti.

YENİ BİR AŞK MI?

Berlin sokaklarında Mohammed Al Turki ile romantik anlar yaşayan güzel oyuncu, aşk sorularına ise sessiz kaldı. Uzerli'den istedikleri yanıtı alamayan sevenleri, oyuncuyla Al Turki'nin fotoğraflarını ise beğeni yağmuruna tuttu.

Aşk hayatında üst üste yaşadığı hüsran nedeniyle "Sanırım ben iyi adam seçemiyorum" diyerek kendini ti'ye alan oyuncunun hayranları "Umarız, bu kez istediğin gibi birini bulmuşsundur" yorumu yaptı.

meryem-uzerl-104216jf.jpg

 

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım09 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
  • Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı09 Şubat 2019 Cumartesi 15:34
  • Valide Sultan olacak09 Şubat 2019 Cumartesi 14:29
  • Hayranları 14 Şubat'ı bekliyor09 Şubat 2019 Cumartesi 13:46
  • Mega star artık daha rahat09 Şubat 2019 Cumartesi 12:57
  • Şeyma kızıyla çekildiği fotoğrafları paylaşamıyacak09 Şubat 2019 Cumartesi 11:23
  • Fahriye korkuttu08 Şubat 2019 Cuma 16:19
  • Ünlüler Serenay'a koştu08 Şubat 2019 Cuma 16:01
  • Deniz ne kararı aldı08 Şubat 2019 Cuma 15:41
  • Defne kimden kaçtı08 Şubat 2019 Cuma 14:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim