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Meryem Üzerli; ''Eğlenmeyi seviyorum''

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Meryem Üzerli; ''Eğlenmeyi seviyorum''
Meryem Uzerli'nin keyfi bu aralar yerinde. Sevgilisi Alp Özcan ile yollarını ayıran ve yeniden ekrana dönüş yaptığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle seyircisiyle buluşan güzel oyuncu hafta sonu gittiği bir mekânda doyasıya eğlendi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Meryem Uzerli, önceki akşam İstanbul gecelerindeydi. Asmalımescit’te bulunan bir mekânda gece yarısına kadar eğlenen oyuncunun hayli keyifli olduğu gözlendi. Uzerli, gittiği gece kulübündeki fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

ARADIĞI MUTLULUĞU BULAMADI

Uzerli, kızının babası Can Ateş’ten ayrıldıktan sonra uzun süre Almanya’da kalmış, daha sonra Türkiye’ye dönmüştü. Özel hayatında yaşadığı sıkıntılı süreçte Muhteşem Yüzyıl dizisinden de ‘Tükenmişlik Sendromu’na yakalandığını söyleyerek ayrılan Uzerli, zorlu süreci atlattıktan sonra yeniden dizi sektörüne dönüş yaptı.

Meryem Uzerli, son sevgilisi Alp Özcan’dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi dahil etmedi.

Güzel oyuncuu Can Ateş’ten ayrıldıktan sonra Alp Özcan ile birliktelik yaşamış ancak aradığı mutlululuğu bu ilişkisinde de bulamamıştı.

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