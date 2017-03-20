  • BIST 90.902
  • Altın 143,775
  • Dolar 3,6249
  • Euro 3,8970
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü

Meryem Suudi Arabistan Yolcusu

»
Meryem Suudi Arabistan Yolcusu
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Instagram'dan başını kapatıp Suudi Arabistan'a gideceğinin müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu  Meryem Uzerli, Arap hayranlarını sevindirecek haberi  Instagram'dan duyurdu. Suudi Arabistan'a gideceğini söyleyen Uzerli'nin başını kapatıp video çekmesi herkesi şaşırttı.

MERYEM UZERLİ BAŞINI KAPATTI

Güzelliği ile hem Türkler hem de Arapları kendisine hayran bırakan  Meryem Uzerli sevenlerinin karşısına bambaşka bir halde çıktı. Başını bembeyaz bir başörtüsü ile kapatan oyuncunun bu hali hayranlarını şaşırttı. Arap hayranları Uzerli'nin bu haline övgüler yağdırdı.

MERYEM UZERLİ ARABİSTAN YOLCULUĞU İÇİN ÇOK HEYECANLI

Meryem Uzerli, videoda  Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve hayranlarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Güzel oyuncu videonun sonunda Arap hayranlarına öpücük göndermeyi de ihmal etmedi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dubai Emiri özür dilemiş19 Mart 2017 Pazar 08:09
  • Jelena Karleusa maçı böyle izledi.17 Mart 2017 Cuma 15:39
  • Tanımadığım İsimleri Yaskıştırdılar17 Mart 2017 Cuma 15:02
  • NESLİHAN ATAGÜL 3 SAATTE BÜTÜN AYAKKABILARI TÜKETTİ!..17 Mart 2017 Cuma 14:03
  • Müge Boz'a kim yasak koydu?17 Mart 2017 Cuma 13:59
  • Bir kalbim olduğunu unuttular17 Mart 2017 Cuma 13:47
  • Ümit Karan'ın açıklaması şoke etti17 Mart 2017 Cuma 13:43
  • Adımı kullanıyorlar17 Mart 2017 Cuma 13:38
  • Boşanmadan yakalandı!17 Mart 2017 Cuma 13:35
  • Zehra Çilingiroğlu: "Annem tercihlerime saygı duyar"17 Mart 2017 Cuma 13:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim