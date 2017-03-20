Meryem Suudi Arabistan Yolcusu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Instagram'dan başını kapatıp Suudi Arabistan'a gideceğinin müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Arap hayranlarını sevindirecek haberi Instagram'dan duyurdu. Suudi Arabistan'a gideceğini söyleyen Uzerli'nin başını kapatıp video çekmesi herkesi şaşırttı.



MERYEM UZERLİ BAŞINI KAPATTI



Güzelliği ile hem Türkler hem de Arapları kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli sevenlerinin karşısına bambaşka bir halde çıktı. Başını bembeyaz bir başörtüsü ile kapatan oyuncunun bu hali hayranlarını şaşırttı. Arap hayranları Uzerli'nin bu haline övgüler yağdırdı.

MERYEM UZERLİ ARABİSTAN YOLCULUĞU İÇİN ÇOK HEYECANLI



Meryem Uzerli, videoda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve hayranlarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Güzel oyuncu videonun sonunda Arap hayranlarına öpücük göndermeyi de ihmal etmedi.