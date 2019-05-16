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Meryem poposunu açtı sosyal medya karıştı!

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Meryem poposunu açtı sosyal medya karıştı!
Meryem Uzerli, 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Etkinlikte transparan bir elbise giyen Uzerli'nin, şeffaf elbiseden görünen kalçaları sosyal medyayı karıştırdı...

Film festivallerini kaçırmayan Meryem Uzerli, şimdi de 72. Cannes Film Festivali’nde. Etkinlikte Maison Esthere Maryline markasına ait, bebek mavisi transparan bir elbise giyen Uzerli, kırmızı halı görünümlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaştığı fotoğraflardan birinde poposu açıkta olunca, sosyal medya adeta ünlü oyuncuyu linç etti. Aslında Meryem’in içinde ten rengi bir mayo var. Lakin mayonun alt kısmı Brezilya külotlarına benzediği için poponun yarısını açıkta bırakmış. Dolayısyla da gelen olumsuz yorumlar da bir hayli fazlaydı… ‘Meryem açılışı yanlış anlamış’ diyenden tutun da, Ramazan ayında olduğumuz için paylaşımın ahlaksız olduğunu düşünenler bile var.
Kırmızı halıda basının da ilgi odağı olan Uzerli’nin kıyafeti oldukça şık olsa da, saçı ve makyajı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Tepeden at kuyruğu yaptığı saçıyla oldukça özensiz bir görünüme sahip olan Uzerli, artık kahve tonlarında tercih ettiği makyajdan da bir an önce vazgeçse hiç fena olmayacak…

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