Merve Taşkın'dan itiraf: Artık bakire değilim

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın, "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" diyerek yine gündem olmayı başardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Taşkın'dan "Yok artık" dedirten itiraf!

'MERAKIMDAN YAPTIM'

Instagram'da hikaye paylaşan Taşkın, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" dedi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı paylaşımdan sonra hem takipçilerinden hem de yakın çevresinden tepki aldı.

NE DİYORSUN, SİL ŞUNU!'

Bir arkadaşı "Ne diyorsun? Sil şunu" şeklinde mesaj attı, Merve Taşkın ise "Ne var bunda sanki bakire insan kaldı.

'BAKİRE İNSAN YOK Kİ BENİ YARGILASIN!'

Beni yargılayabilecek bakire insan yok ki yargılasın" yazdı.

'2 GÜN UZAKLAŞTIM, NE ARA YAPTIN'

Durumu kabullenmekte zorluk çeken arkadaşı ise "Sadece 2 gün uzaklaştım, ne ara yaptın?" dedi.