MERVE TAŞKIN: BİLİMSEL OLARAK BAKİREYİM...

Instagram fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği düzenledi. Taşkın, kendisine sorulan zor sorulara verdiği cevaplarla hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.

Taşkın, cinsel hayatına ait çok özel detaylar hakkındaki sorulara samimi bir şekilde cevap verdi. İşte Merve Taşkın'a sorulan sorular ve yanıtları...

Soru: Bakireliğini gerçekten kaybettin mi? Merve Taşkın: Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve bana esnek olduğumu bunun çok nadir bir şey olduğunu ve normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Yani ileride sezaryen doğum yapsam hem bakire kalacağım hem çocuğum olacak. Ölene kadar bakireyim yani Meryem Ana gibi.

Soru: Merve ne olur bilgilendir, esnekte kanama olmuyor mu? Merve Taşkın: Olmuyor, ben de bu yüzden doktora gitmiştim

Soru: Neden vücudunu bu kadar teşhir ediyorsun? Merve Taşkın: Yabancı kızlar yapınca sorun yok, ben böyle takılınca mı sorun var?

Soru: Daha sakin gözden uzak bir hayatın olmasını ister miydin? Merve Taşkın: Arada istiyorum ama şu an hayatım böyle.

Soru: Teşekkür ederim bilgi verdiğin için yol gösterici olduğun için burada herkes böyle değil. Sen neden böylesin? Merve Taşkın: Herkes her şeyi gizler bana gizlemek gereksiz geliyor.

Soru: Bir dergide çıplak resimlerini yayınlamak isteseler kabul eder misin? Merve Taşkın: Dergiye bağlı.