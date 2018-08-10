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Merve Sevi'den kötü haber!

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Merve Sevi'den kötü haber!
4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi.

Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, geçen yıl ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşanıyor. 

Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı. 

O iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlayan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı.

''ŞİDDET GÖRDÜM'' İDDİASI

Ünlü oyuncu, dört ay önce yine eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. 

Şiddet gördüğünü iddia eden Sevi’nin dilekçesinde “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” ifadeleri yer almıştı. 

Ancak çift kısa süre sonra barışmış, Sevi de sosyal medya hesabından “Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları, almış olduğum uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır. Eşim tarafımdan şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir. Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz” açıklamasını yapmıştı. 

Merve Sevi, spor eğitmeni Çalkan Algün ile Cemile Sultan Korusu’nda nikâh masasına oturmuştu.

 

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