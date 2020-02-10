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Merve Özbey'in Düğününde Şıklık Yarışı

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Merve Özbey'in Düğününde Şıklık Yarışı
Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi. Düğüne ünlü isimler akın etti...

    ŞARKICI Merve Özbey ile iş adamı Kenan Koçak, dün akşam Raffles Otel’de evlendi.

     
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      650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı.

       
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        Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı.

         
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          İrem Derici, Derya Uluğ ve Ece Seçkin gecede Merve Özbey'i yalnız bırakmadı.

           
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            Hande Erçel, sade makyajı ve siyah mini elbisesi ile gecenin en şık isimlerindendi...

             
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              Hande Erçel'e gecede sevgilisi Murat Dalkılıç eşlik etti.

               
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                Nikah şahitlerinden olan Bengü, düğüne eşi Selim Selimoğlu ile katıldı.

                 
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                  Safiye Soyman, Merve Özbey'e sarıldığında duygusal anlar yaşadı. Soyman, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

                   
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                    Faik Öztürk - Kenan Koçak - Ümran Akaröz - Safiye Soyman - Merve Özbey - Fatih Ürek - Başak Çokan - Cihan Şensözlü

                     
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                      Ferman Toprak'ın eşi hilal Toprak, derin dekolteli kıyafeti ile dikkat çekti.

                       
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                        Aslı Hünel düğüne eşi ile birlikte katıldı.

                         
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                          Demet Akalın, Merve Özbey'in nikah şahitlerindendi...

                           
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                            İrem Derici - Ece Seçkin - Derya Uluğ - Merve Özbey - Kenan Koçak

                             
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                              İrem Derici, düğünde derin göğüs dekolteli mini elbise tercih etti.

                               
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                                Danla Bilic, kırmızı elbisesi ile geceye damga vuran isimlerdendi...

                                 
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                                  Ece Seçkin de derin göğüs dekolteli elbise tercih etti.

                                   
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                                    Özlem Yıldız, siyah uzun elbisesi ile gecenin en şık kadınlarından biriydi...

                                     
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                                      Gecenin sonunda tüm davetliler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi...

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