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Merve Özbey'i İsyan Ettiren Yorum!

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Merve Özbey'i İsyan Ettiren Yorum!
Şubat ayından Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, bir takipçisinin "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumuna sert çıktı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Merve Özbey, sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Şubat ayında Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumunu düştü. Takipçisinin yorumuna sinirlenen Merve Özbey, sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi.

'KÖTÜSÜNÜZ GERÇEKTEN'

"Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor." Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay basketbolcu Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer'ın başına gelmiş.Gacemer kendisine sorulan 'Neden çocuğun yok' sorusuna sosyal medya hesabında 'Benim doğuştan bir sorunum var, çocuğum olmuyor. Burak da beni böyle kabul etti' diyerek isyan etmişti.

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