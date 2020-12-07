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Merve Özbey: Cenazede yalnız kaldık

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Merve Özbey: Cenazede yalnız kaldık
Şarkıcı Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçen hafta babasını kaybetmesinin acısını yaşıyordu.

Vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki Özbey, şunları söyledi:

"YALNIZ KALDIK"

"Şu süreçte beni en çok üzen; eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazlardı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü.

"KIRGIN DEĞİLİM"

Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda hiçbir işi olmadan dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil. İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyorlar bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız.

"KIZIMIZ İYİ"

Bugün babacığım gideli tam yedi gün oldu. Yedi koca gün... Allah sabrını veriyor ve bir şekilde geçiyor günler. Arayan, soran, yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kızımızın sağlığı gayet yerinde."

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