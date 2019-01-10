Merve meydan okudu

Nişantaşın da görüntülenen Merve boluğur gazeteciler'in sorularını yanıtladı. Boluğur pes oyunun da iddialı olduğunu söyleyerek “İddialıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma” şeklin de konuştu.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Boluğur'un oyunculuğu bıraktığına dair iddialar vardı.Güzel oyuncu bu iddialara son noktayı koydu ve “İnce eleyip sık dokuyan birisiyim. Takıntı derecesindeyim. İçime sinen bir projede yer almak istiyorum” dedi.Yeni yıla PES (Pro Evolution Soccer) oynayarak girdiğini söyleyen oyuncu, “İddialıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma” diyerek meydan okuduNişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur iddiasını ortaya koydu. Güzel oyuncu, "Rakip varsa çıksın karşıma” diyerek meydan okudu. Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur iddiasını ortaya koydu. Güzel oyuncu, "Rakip varsa çıksın karşıma” diyerek meydan okudu.