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Merve Dinçkol'a saplantılı hayran şoku!

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Merve Dinçkol'a saplantılı hayran şoku!
Kanal D’nin ekran yüzlerinden birisi olan spiker Merve Dinçkol’un başı takıntılı hayranı ile derde girdi.

Genç spiker Merve Dinçkol'un sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımlara Recep T., tarafından yorumlar yapılmaya başladı. Merve Dinçkol'u takıntılı hale getiren genç hayran, gece saatlerinde mesajlar atmaya çalıştı.

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SAPLANTI HALİNE GETİRİP TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Kendisine atılan mesajları önceleri önemsemeyen Merve Dinçkol televizyondan çıktığı bir gün kendisinin Recep T., tarafından takip edildiğini fark edince savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Dinçkol savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, Recep T.'nin kendisine öncelikle İnstagram üzerinden yorum yaptığını daha sonra özel mesajlar göndererek 'Bitanem günaydın', Sadece bak lütfen, ne diyeyim bilmiyorum, iyi geceler' şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN TACİZİ VE TAKİP ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Dinçkol'un şikayetinin ardından Recep T., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam İnstagram üzerinden atılan mesajların kendisine ait olduğunu ve Merve Dinçkol'u iş yerinden Şişli'ye kadar takip ettiğini itiraf etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda üzerine atılı suçları kabul eden Recep T., hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ve 'Cinsel Taciz' suçları kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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