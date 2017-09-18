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Merve Dinçkol: Oyuncu Değilim Sunucuyum

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Merve Dinçkol: Oyuncu Değilim Sunucuyum
Milliyet TV de program yapan merve dinçkol açıklamalarda bulundu.

Milliyet TV de program yapan merve dinçkol mesleğini çok sevdiğini söyleyerek 'Birçok yapımcı ve ajanslardan teklif geliyor, ama ben oyuncu değilim sunucuyum, oyuncuılukta güzel bir meslek ama ben hiç oyunculuk yapmadım gelen tekliflere şidilik hayır diyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

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