Merve Dinçkol: Oyuncu Değilim Sunucuyum

Milliyet TV de program yapan merve dinçkol mesleğini çok sevdiğini söyleyerek 'Birçok yapımcı ve ajanslardan teklif geliyor, ama ben oyuncu değilim sunucuyum, oyuncuılukta güzel bir meslek ama ben hiç oyunculuk yapmadım gelen tekliflere şidilik hayır diyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum' ifadelerini kullandı.
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Milliyet TV de program yapan merve dinçkol açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Merve Dinçkol, sunucu, açıklama, haberler
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