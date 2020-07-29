Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, son olarak yatakta verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun paylaştığı kare 90 binin üzerinde beğeni aldı. Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta verdiği poza “Bırak dağınık kalsın” notunu düştü.
- BIST 1.127
- Altın 438,499
- Dolar 6,9477
- Euro 8,1659
- İstanbul 32 °C
- Ankara 31 °C
- Muharrem İnce: "Meclis özgürlüklerin fişini çekti"
- Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!
- Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!
- Şeyma Subaşı ayrılık iddiaları
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
- Kaftancıoğlu’ndan RTÜK üyelerine suç duyurusu
- Uğur Dündar, Erbaş'ın Adil Öksüz'le ilişkisini açıkladı
- AKP ile Davutoğlu arasında Perinçek polemiği
- Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi!
- RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in ailesi koronaya yakalandı!
- Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'
- 'Sosyal medya' düzenlemesi yasalaştı: Yeni yasa neler getiriyor?
- Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- iPhone 12’nin işlemcisinden ilk görüntüler geldi!
Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Merve Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta poz verdi ve “Bırak dağınık kalsın” dedi.
Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, son olarak yatakta verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun paylaştığı kare 90 binin üzerinde beğeni aldı. Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta verdiği poza “Bırak dağınık kalsın” notunu düştü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!Merve Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta poz verdi ve “Bırak dağınık kalsın” dedi.
Şeyma Subaşı ayrılık iddialarıŞeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Sosyetik ismin İtalyan sevgilisinden ayrıldığı da iddialar arasındaydı. Subaşı iddialara isyan etti.
Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 Haziran’da çekilen kamera görüntülerinde buluşma adresine önce Öztürk’ün özel aracıyla geldiği, ardından Sümeyra Tilki’ni
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyorUzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.
Katie Price yine Türkiye'deİngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte, sevgilisi Carl Woods ve çocuklarıyla tatil yapmak için Türkiye'ye geldi
VİDEO GALERİ
- 16:00 - Muharrem İnce: "Meclis özgürlüklerin fişini çekti"
- 15:57 - Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!
- 15:55 - Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!
- 15:50 - Şeyma Subaşı ayrılık iddiaları
- 15:41 - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
- 15:39 - Kaftancıoğlu’ndan RTÜK üyelerine suç duyurusu
- 15:35 - Uğur Dündar, Erbaş'ın Adil Öksüz'le ilişkisini açıkladı
- 15:32 - AKP ile Davutoğlu arasında Perinçek polemiği
- 15:30 - Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi!
- 15:28 - RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in ailesi koronaya yakalandı!
- 15:20 - Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'
- 15:08 - 'Sosyal medya' düzenlemesi yasalaştı: Yeni yasa neler getiriyor?
- 15:06 - Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor
- 23:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- 22:53 - iPhone 12’nin işlemcisinden ilk görüntüler geldi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim