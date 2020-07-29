Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Merve Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta poz verdi ve “Bırak dağınık kalsın” dedi.

Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, son olarak yatakta verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun paylaştığı kare 90 binin üzerinde beğeni aldı. Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta verdiği poza “Bırak dağınık kalsın” notunu düştü.

