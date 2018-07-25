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Merve Boluğur dava açtı: Paramı verin!

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Merve Boluğur dava açtı: Paramı verin!
Oyuncu Merve Boluğur, yayından kaldırılan “ İçimdeki Fırtına” adlı diziden iki bölümlük alacağı olduğunu iddia ederek Aslan Film Yapım Hizmetleri şirketine 110 bin liralık dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre oyuncu Merve Boluğur “İçimdeki Fırtına” isimli dizde başrol oyuncusu olarak rol almak için davalı yapımcı Aslan Film şirketiyle 18 Kasım 2016 tarihinde bir sözleşme imzaladı.

İddiaya göre “İçimdeki Fırtına” dizisi, 6. bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılınca davalı yapım şirketi de 5. ve 6. bölümlerle ilgili ünlü oyuncuya ücretini ödemedi. Merve Boluğur’ın avukatı Aydın Kurban dava dilekçesinde, “Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince İstanbul 34. İcra Müdürlüğü’ne icra takibi başlattık.

Davalı Aslan Film yapım şirketi de müvekkilin başlattığı icra takibine itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu. Yapım şirketi icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ermiştir. 6 bölüm yayında kalan dizi daha sonra yayınlanmamıştır. Davalı yapım şirketi de müvekkile iki bölümlük oyunculuk ücretini ödememiştir. Alacağımızın faiziyle birlikte davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz.

Davalı yapım şirketinin icra müdürlüğüne yaptığı itirazın iptalini talep ediyoruz. Ayrıca davalının haksız ve kötü niyetli itirazı nedeniyle yüzde 20 icra inkar tazminatına çarptırılmasını talep ediyoruz” dedi.

 

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