Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yazın iki sinema filmi çekeceklerini belirten Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir’le görüşememekten dert yandı. Başarılı oyuncu, “Çok yoğun çalışıyor. O yüzden pek bir araya gelemiyoruz” dedi. Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir ile olan ilişkisinde her şeyin yolunda gittiği söyledi.
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Mert Fırat sevgilisiyle görüşememekten dert yandı
Etiketler: Mert Fırat, Hande Doğandemir
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