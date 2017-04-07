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Mert Fırat sevgilisiyle görüşememekten dert yandı

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Mert Fırat sevgilisiyle görüşememekten dert yandı
Önceki gün Cihangir’de görüntülenen Mert Fırat, sevgilisiyle görüşememekten dert yandı.

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yazın iki sinema filmi çekeceklerini belirten Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir’le görüşememekten dert yandı. Başarılı oyuncu, “Çok yoğun çalışıyor. O yüzden pek bir araya gelemiyoruz” dedi. Fırat, sevgilisi Hande Doğandemir ile olan ilişkisinde her şeyin yolunda gittiği söyledi.

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