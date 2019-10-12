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MERT FIRAT: “EVDE İDİL’İN SÖZÜ GEÇER”

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MERT FIRAT: “EVDE İDİL’İN SÖZÜ GEÇER”
Mert Fırat, önceki gün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen bir organizasyona konuşmacı olarak katıldı.Fırat organizasyon sonrası gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtladı.

Organizasyonda konuşmacı olarak yer alan oyuncu Mert Fırat, özel hayatına dair de içten açıklamalarda bulundu. Fırat, ”Evlilikten korkan bir insandım. Ama özellikte son 2 yıl da hayatım çok değişti ve iyi ki hayat arkadaşımı bulmuşum da birlikteyiz diyorum şimdi” dedi. Evlerinde cinsiyet eşitliğinin olduğunu ifade eden Mert Fırat, ”Aslında evde İdil’in sözü geçiyor ama bunda fayda olduğunu düşünenlerdenim.” dedi.

“PLANLI HAREKET ETMİYORUZ”

Evliliklerinin üzerinden 14 ay geçtiğini ifade eden Mert Fırat, ‘Çocuk düşünüyor musunuz?’ sorusu üzerine, ”Bu konu da planlı ilerleyen bir çift değiliz. Özel bir çabamız yok ama ikimizde eşit orantı da istiyoruz ama şu an böyle bir şey de yok doğrusu” dedi.

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