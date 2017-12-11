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Mersin'e Şehit Ateşi Düştü

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Mersin'e Şehit Ateşi Düştü
Şırnak'ın Küpeli Dağı Ziyarettepe bölgesinde bu sabah, kış operasyonları sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın (21) acı haberi, Mersin'deki babaev

Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın acı haberini Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Mustafa ve anne Eşe Can, gözyaşlarına boğuldu. Anne Can yakınlarının desteği ile ayakta dururken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olan Şehit Can'ın, yarın öğle namazını takiben düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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