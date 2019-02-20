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Mersinde trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

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Mersinde trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
Mersinde tarım işçilerini taşıyan minübüs kaza yaptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı.

Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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