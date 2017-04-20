Mersin'de cezaevinde jandarma ile gardiyanlar kavga etti, yaralılar var

Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık İnfaz Kurumunda, askerler ile infaz koruma memurları arasında yaşanan arbedede 3 kişi yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevinde sabah saatlerinde personeli getiren araçların kurum bahçesine giriş yaptığı sırada, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli 2 uzman çavuş, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasında arbede çıktığını belirtti.

Arbedede yaralanan infaz koruma memurları A.A, N.T. ve M.S.A'nın hastaneye kaldırıldığını aktaran Ercan, olayda göz yaşartıcı gaz dışında herhangi bir silah kullanılmadığını ifade etti.

Ercan, olaya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Alay Komutanı tarafından bizzat müdahale edildiğini, adli ve idari tahkikat başlatıldığını kaydetti.