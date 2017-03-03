Mersin sağanak yağışa teslim oldu!

Mersin'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İl genelinde şiddetli yağıştan dolayı okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı...

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle kentin bazı ana arterlerinde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yağmurun devam ettiği kentte, polis ekipleri de olumsuz durumlar yaşanmaması için araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes ve Gazi Mustafa Kemal bulvarları ile İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok alanda güvenlik önlemi aldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.

ADANA'DA SU BORUSU PATLADI, DEV ÇUKUR OLUŞTU

Adana’da sağanak yağışın etkili olmasıyla patlayan su borusu, asfaltta 3 metre çapında çöküntüye neden oldu. Borunun patlamasıyla göle dönen caddeyi, polis trafiğe kapattı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Seyhan İlçesi Yeni Baraj Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı altından geçen ana su borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle bulvar üzerinde 3 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çukur oluştu.

Patlama nedeniyle çöken yoldan, herhangi bir aracın geçmemesi kazayı önlerken, borudan çıkan su nedeniyle bulvar göle döndü. Aracında seyir halinde olan sürücüler ilk başta durumu fark etmeyip yoldan gitmek istediler, daha sonra ters yönden geri çıkmak zorunda kaldılar. Sonra trafik polislerinin yolu kapatması üzerine, diğer sürücüler yollarını değiştirmek zorunda kaldı.

Çöküntünün olduğu yere ASKİ ekipleri, patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.