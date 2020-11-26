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Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar

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Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e çıkartmasıyla bankalar da kredi faiz oranlarında artışa gitti. İşte banka banka güncel faiz oranları.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası politika faiziniyüzde 10.25'ten 15'e çıkarmıştı. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi. İşte güncel kredi oranları.

İŞ BANKASI

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
  • Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

AKBANK

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
  • Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33

VAKIFBANK

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
  • Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.43

GARANTİ BBVA

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
  • Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64

ALTERNATİFBANK

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

ZİRAAT BANKASI

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

HALKBANK

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

YAPI KREDİ BANKASI

  • İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
  • Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52
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