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Merkezi yönetim bütçesi 2019'da 123.7 milyar TL açık verdi

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Merkezi yönetim bütçesi 2019'da 123.7 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123.7 milyar TL, faiz dışı denge 23.75 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Merkezi yönetim bütçesi 2019’da 123.7 milyar TL açık verdi, aralık ayında ise bütçe dengesi 30.8 milyar TL açık verirken 26.6 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe gelir ve giderleri

Buna göre aralıkta bütçe gelirleri Aralık 2018'e göre yüzde 9.1 artarak 73.3 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 21.8 artışla 104.1 milyar liraya çıktı. Aralık'ta bütçe açığı 30.8 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.5 artarak 875.8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20.3 yükselerek 999.5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 69.9 artarak 123.7 milyar liraya çıktı.

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