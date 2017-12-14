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Merkez Bankası'nın faiz kararı şaşırttı

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Merkez Bankası'nın faiz kararı şaşırttı
100 baz puan artırım beklenirken Geç Likidite Penceresi 12.25'ten 12.75'e çıkarıldı. Dolar/TL kararın ardından çok sert yükselerek 3.89'u aştı.
Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutuldu.
 
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltildi.
 
Merkez Bankası açıklamasında ekonominin toparlandığına yönelik sinyaller olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
 
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
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