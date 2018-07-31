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Merkez Bankası'nın eflasyon raporu açıklandı

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Merkez Bankası'nın eflasyon raporu açıklandı
Merkez Bankası, 2018 yılı üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. MB Başkanı Murat Çetinkaya, yüzde 8.4 olan yılsonu enflasyon tahminini 13.4 olarak güncellediklerini açıkladı.

Çetinkaya gıda enflasyonuna yönelik 2018 sonu tahminini ise yüzde 7'den yüzde 13'e çıkardıklarını belirtti.

Merkez Bankası'nın 2018 yılı üçüncü enflasyon raporunun sunumunu başkan Murat Çetinkaya yaptı. Enflasyonda yukarı yönlü bir güncelleme yapıldığını belirten Çetinkaya, yüzde 8.4 olan yılsonu enflasyon tahminini 13.4'e, 2019 sonu için yüzde 6.5 olan enflasyon tahminini de yüzde 9.3'e yükselttiklerini söyledi. 

Petrol fiyat tahmininin 2018 için 68 dolardan 73 dolara, 2019 için de 65 dolardan 73 dolara revize edildiğini anlatan Çetinkaya, "Gıda enflasyonunu bu yıl için yüzde 7'den yüzde 13'e, ithal fiyatları tahminini de yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e revize ettik." dedi. 

Büyümede özel tüketimin etkisine vurgu yapan Çetinkaya, "Büyümede sürükleyici özel tüketim harcamaları oldu. Turizmdeki güçlü toparlanmanın katkısıyla net ihracatın büyüme desteği sürdü." dedi.

Bununla birlikte Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarına değinen Başkan Çetinkaya, "Parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine ve sıkı para politikasının uzun bir süre korunmasına karar verdik." dedi.

 

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