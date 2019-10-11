  • BIST 99.170
  • Altın 282,137
  • Dolar 5,8378
  • Euro 6,4308
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

MERKEZ BANKASININ 332.5 TONLUK ALTIN OPERASYONU!

»
MERKEZ BANKASININ 332.5 TONLUK ALTIN OPERASYONU!
Merkez Bankası, ABD’nin Halkbank’a yönelik soruşturması sırasında Washington’dan Londra’ya taşıdığı altın rezervlerinin yüzde 95’ini Türkiye’ye getirdi. MB’nin yurtdışında sadece 17.5 ton altını kaldı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Merkez Bankası rezervleri içerisinde yer alan ve daha önce ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan 350 ton altının yüzde 95'ini (332.5 ton) Türkiye'ye getirdiklerini bildirdi. Merkez Bankası'nın taşıma operasyonunun sınır dışı harekat öncesinde yapılması dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine banka faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmelerde milletvekillerinden gelen soruları da yanıtlayan Uysal, bir soru üzerine Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin 350 tonu aştığını, daha önce yurtdışında tutulan bu altınların yüzde 95'ini (yaklaşık 332.5 ton) Türkiye'ye getirdiklerini, yurtdışında yüzde 5'inin (yaklaşık 17.5 ton) kaldığını bildirdi.

ÖNCE LONDRA'YA TAŞIDI

Merkez Bankası, daha önce ABD Merkez Bankası'nda tutulan 28.7 ton altın rezervinin tamamını, Halkbank soruşturmasının başlamasının hemen ardından olası bir ABD ambargosuna karşı tedbir olarak 2016 yılında Londra'ya taşımıştı. Uysal, verdiği yeni bilgiyle İsviçre'nin Basel ve İngiltere'nin Londra kentlerinde tutulan altınların tamamına yakınını da Türkiye'ye taşıdıklarını söyledi. Merkez Bankası 2016 yılına kadar altın rezervlerinin yüzde 83'ünü ABD, İngiltere ve İsviçre'de tutuyor, geri kalan yüzde 17'sini de Türkiye'de saklıyordu. 2016 yılında başlatılan altın taşıma operasyonu büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Merkez Bankası'nın 27 Eylül tarihli bilançosundaki 537.6 ton altının 20.1 tonu bankalar, 152.3 tonu zorunlu karşılıklar ve 365.2 tonu da Merkez Benkası'na ait görünüyor.

Sunum sırasında Başkan Uysal'a,  Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine kendisinin atanmasının bağımsızlığı zedeleyip zedelemediği de soruldu. Bu soruya, “Yasalar çerçevesinde bu göreve atandık. Motivasyonumuz yüksek. Bağımsızlığımız var, hep birlikte çalışıyoruz” yanıtını verdi. Eski Merkez Bankası Başkanı ve komisyonun İYİ Partili üyesi Durmuş Yılmaz, Başkan Uysal'a İstanbul'a taşınma fikrinin son derece yanlış olduğunu ifade ederken, “İstanbul'a daha bağımsız olmak için taşınıyorsanız vazgeçin. Eğer talimatlara ‘hayır' deme cesaretiniz yoksa Kaf Dağı'nın arkasına da taşınsanız bağımsız olamazsınız” dedi.

12-006.jpg

Murat Uysal

İŞSİZLİK VE ENFLASYON DA SORULDU

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a, Hazine'ye gönderilen yaklaşık 43 milyar liralık ihtiyat akçesi, reel sektörün 46 milyar lirayı aşan batık kredileriyle zamlara rağmen enflasyonun nasıl düştüğüne ilişkin sorular da soruldu. Milletvekilleri Uysal'dan somut yanıt alamadıklarından şikayet ederlerken, Merkez Bankası yönetiminin sorunları doğru tespit etmek yerine iyimser yaklaşımlarla geçiştirmeye çalıştığı yorumunda bulundu.

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE BİLGİLER VERDİ!10 Ekim 2019 Perşembe 16:25
  • CHP’DEN HÜKÜMETE İKİ ÖNEMLİ TAVSİYE!10 Ekim 2019 Perşembe 16:11
  • BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI BAŞKANLIĞA ADAY OLDU!10 Ekim 2019 Perşembe 15:56
  • BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ!10 Ekim 2019 Perşembe 15:47
  • ŞANLIURFA'YA ROKET SALDIRISI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR!10 Ekim 2019 Perşembe 15:34
  • MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR!10 Ekim 2019 Perşembe 15:04
  • ÜNLÜ İSİMLERDEN MEHMETÇİK'E DESTEK!10 Ekim 2019 Perşembe 14:22
  • 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’NİN GALA GECESİNE ÜNLÜ YAĞDI!10 Ekim 2019 Perşembe 13:36
  • TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN SEVGİLİSİNİN ROMANTİK PAYLAŞIMI!10 Ekim 2019 Perşembe 13:10
  • HAZAL KAYA'NIN HAMİLELİK POZU BEĞENİLDİ!10 Ekim 2019 Perşembe 12:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim