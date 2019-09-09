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MERKEZ BANKASI'NDAN YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ!
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 5,90'dan 6,00'a çıkardı, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 14,42'den yüzde 13,96'ya düşürdü.
Etiketler: Merkez Bankası, Enflasyon, Dolar, Tahmin
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