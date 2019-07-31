MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,6'dan yüzde 13,9'a çektiklerini açıkladı.

SonDakika.com'un haberine göre; Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Uysal, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu. 2020 tahmini yüzde 8,2, 2021 tahmini ise yüzde 5,4 olarak belirlendi. Para politikası yaklaşımına yönelik açıklama yapan Uysal, "PPK kararı sonrasındaki açıklamamızda parasal duruş belirlenirken enflasyonun ana eğiliminin dikkate alınacağını belirttik. Parasal duruşu belirlerken enflasyon eğilimini geçici etkilerden arındıran ana eğilimlere odaklanıyoruz. Enflasyonun ana eğilimini yıl sonu tahmininin sınırlı altında olduğuna işaret etmekte" dedi.