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Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi geldi

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Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi geldi
Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldü.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

 

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