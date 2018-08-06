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Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi geldi
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Ekonomi
06.08.2018 17:40
Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldü.
Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
Etiketler:
merkez bankası
,
döviz
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