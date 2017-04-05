Merkez Bankası'nda sürpriz istifa

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Ahmet Faruk Aysan istifa etti. Aysan'ın akademiye döneceği ifade ediliyor.

Bloomberg News'in haberine göre Merkez Bankası PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan görevi bıraktı. 1 Nisan itibariyle İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçen Aysan, üniversitede iktisat bölümünün kurulmasında görev alacak.

KASIM 2011'DEN BERİ PPK ÜYESİ

Ahmet Faruk Aysan, 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Aysan, ayrıca London School of Economics and Political Sciences (LSE) European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına Danışma Kurulu üyeliğini de sürdürüyor.

Ahmet Faruk Aysan, 1 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliğine tekrar seçilmişti.