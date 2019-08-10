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MERKEZ BANKASI, YILLIK ENFLASYON TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ!

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MERKEZ BANKASI, YILLIK ENFLASYON TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ!
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 6,14'ten 5,90'a, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 15,01'den yüzde 14,42'ye çekti.

SonDakika.com'un haberine göre; Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,01'den yüzde 14,42'ye geriledi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 6,14'ten 5,90'a düştü.

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