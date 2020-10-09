  • BIST 1.158
  • Altın 488,363
  • Dolar 7,9127
  • Euro 9,3363
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

»
Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11,75'e yükseltti.

Merkez Bankası, TL faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e çekti.

Cem Tözge, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, atılan bu adımın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) daha yukarı çekileceğinin sinyali olabileceğini söyledi.

Faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL'ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirten Tözge, "Merkez Bankası giderek piyasa faizini yüzde 11,75 ve üzerine çekmeye çalışıyor. Bu adımın ardından önümüzdeki hafta TCMB'den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz." diye konuştu.

Tözge, mekanizmanın işleyişe ilişkin ise bankaların elindeki doları genellikle TCMB'ye verdiğini, karşılığında TL aldığını ve dönem sonunda da işleyen faizle hesabın kapatıldığını dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fitch, Türk bankalarının kredi notunu Negatife düşürdü03 Eylül 2020 Perşembe 14:34
  • ÖTV ZAMMI SONRASI ARAÇ FİYATLARI31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:09
  • Müjde'den sonra dolar yükseldi21 Ağustos 2020 Cuma 17:00
  • Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30
  • Gram altından ani yükseliş17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:31
  • Aşı altını düşürdü...11 Ağustos 2020 Salı 18:23
  • Ekonomi çıkmaz çember şeklinde kapalı devreye girdi10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:14
  • Berat Albayrak'tan günler sonra ilk paylaşım10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11
  • Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!07 Ağustos 2020 Cuma 19:57
  • Dövizin yükselişi durmuyor06 Ağustos 2020 Perşembe 13:41
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim