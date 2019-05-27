MERKEZ BANKASI PİYASADAN 4.2 MİLYON DOLAR ÇEKECEK

TCMB, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığını açıkladı.

Merkez Bankası bu hamle ile dolara olan talebin önüne geçmeyi amaçlarken kendi döviz varlığını da büyütmeyi hedefliyor.

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB’nin kararı ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar likidite çekilecek.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir” denildi.