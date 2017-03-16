Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın dün akşam açıkladığı 'faiz' kararından sonra bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını az önce açıkladı. Buna göre politika faizine dokunmazken, ge

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR GERİLEDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) TL'yi pozitif etkileyen kararının ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) da geç likidite penceresinde (GLP) 75 baz puan artışa gitmesiyle dolar/TL düşüşünü sürdürdü.

Fed'in dün geceki kararıyla 3.72'li seviyelerden 3.67'li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB kararı öncesinde ise 3.6660 seviyesinde işlem görüyordu.

Dolar/TL TCMB kararı ardından 3.6332'ye kadar geriledikten sonra saat 1422 itibarıyla 3.6465/3.6476 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini 75 baz puan ile beklentilerin altında artırarak yüzde 11.75'e yükseltirken, diğer faizlerde değişiklik yapmadı.

PPK'da bir haftalık repo faizini yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini de yüzde 7.25 seviyesinde sabit tutuldu.

PPK'nın Karar metninde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Merkez Bankası geç likidite penceresini 75 baz puan artırarak %11’e yükselmesi beklenen enflasyon öncesi sıkı duruşu koruyacağını gösterdi. Üst bantta değişiklik yapmayan Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyor.

Son dönemde üst bant olarak kullanılan geç likidite penceresinde yapılan 75 baz puanlık artış ile birlikte ağırlıklı fonlama maliyeti %10.80’den %11.50’ye yükselecek. Bu seviye %11’in üzerine çıkacak enflasyonu karşılayacak düzeyde.

Merkez Bankası’nın aldığı karar son derece rasyonel. FED'in neden olduğu iyimserliğe aldanıp toplantıyı pas geçmeyen TCMB, kurda hatırı sayılır bir düşüş elde etmek için iyi bir fırsat elde etti. Ayrıca bu karar son dönemde azalan volatiliteyi daha da aşağı itecek.

Genel olarak piyasa açısından olumlu karşılanan karar sonrası kurdaki geri çekilme eğilimi devam edebilir. Kısa vadede 3.67-3.69 bölgesinin altında satış baskısı devam edebilir. 3.63 ve 3.60 önemli destekler."

POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMUŞTU

PPK toplantılarının ilki 24 Ocak’ta yapıldı. Bu toplantıda faiz koridorunun üst bandı olan marjinal fonlama oranı yüzde 8.5’dan yüzde 9.25’e çıkarıldı. Faiz koridorunun alt bandı yüzde 7.25’de, politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 8’de sabit tutuldu. 10 Ocak’tan itibaren attığı adımlarla bankaları yönlendirdiği geç likidite penceresi borç verme faiz oranında da 100 baz puan artış yaptı ve yüzde 10’dan 11’e çıkardı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 26 NİSAN'DA

16 Nisan tarihindeki referandumdan önceki son toplantı olacak. Nisan ayındaki PPK toplantısı 26 Nisan’da gerçekleştirilecek.

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR

Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda pratikte neredeyse hiç kullanılmayan bir oran.

Haftalık repo faizi: Normal şartlarda MB'nin ana fonlama aracı ve faizi. Geçen hafta içinde MB bu orandan sağladığı fonlamayı sıfırladı.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

Geç Likidite Penceresi:Piyasadan borç bulamayan bankaların kullandıkları fonlamanın faizi. MB son uygulamaları ile bunu da faiz koridoruna dahil etti.

AYRINTILAR GELİYOR...