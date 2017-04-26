Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 12,25`e yükseltirken, diğer oranlarda değişiklik yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 12,25'e yükseltirken diğer oranlarda herhangi bir değişiklik yapmadı.

Foreks'in anketine katılan analistler politika faizi, marjinal fonlama ve gecelik borçlanma faiz oranlarının değiştirilmeyeceğini öngörmüştü. TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısında sonra yapılan açıklamada, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 11,75’ten yüzde 12,25’e yükseltildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talepte kısmi bir iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

DOLAR KRİTİK KARAR SONRASI DÜŞTÜ!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması sonrası dolar/TL, 3.59 seviyesinden 3.56'ya kadar geriledi.

Euro/TL ise 3.89'dan işlemde.