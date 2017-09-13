Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye'ye silah satışına" yönelik farklı açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olmasaydı Alman siyasetçiler herhalde kampanyada malzeme bulmakta zorlanacaktı. Sanki seçim Türkiye hakkında ya da Türkiye'de yapılıyor. Oysa Almanya'nın ve Avrupa'nın başka konuları da var. Eminim Alman halkının da siyasetçilerden başka beklentileri var. "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" diye bir atasözü var. Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir. Dışişleri bakanının esas görevi tüm imkanlarını ikili ilişkilerini geliştirmektir. Zor şartlarda dışişleri bakanlarına önemli görevler düşüyor. Almanya ve yaklaşımını eleştirdik. Almanya ile ilişkilerimizin kötü olmasından ne fayda elde ederiz? Ama Almanya Türkiye'den ne istiyor bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu seçim atmosferinde dostum Sigmar Gabriel'in bu yaklaşımını bir Dışişleri Bakanı'na yakışan yaklaşım olarak değerlendiremiyoruz. Bu panik içinde Türkiye'ye saldırarak oy alacağını düşünüyorsa bunu zaten yapan ırkçı PKK yanlısı partiler var. bence buradan birşey elde edemez. Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir. Seçimler geçer dostluk kalıcıdır. Almanya'nın Türkiye'ye karşı yaklaşımını değiştirmesini bekliyoruz. Tehditle şantajla, baskıyla Türkiye'den bir sonuç elde edilmez. Gabriel Malta'da da bana söyledi, bazı dostlarımıza da söylüyor 'Biz Türkiye'ye karşı ciddi hatalar yaptık ve bu hataları düzeltmek için hangi adımları atmamız lazım.' Bana bizzat sordu ben de kendisine tek taraflı atılan adımlar kalıcı olmaz. Gel birlikte adımlar atalım siz bir adım atarsanız bize yönelik biz size iki adım atarız. İçinde bulundukları şartları biliyoruz anlıyoruz ama Türkiye'ye saldırarak bu şartlardan kurtulmaları da mümkün değil. "
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'Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz'
ALMANYA Dışişleri Bakanı Gabriel'in "Türkiye'nin bize yaptığı tüm önemli silah taleplerini askıya aldık; bunlar gerçekten de az sayıda değil" açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu: "Bu seçim atmosferinde dostum Sigmar Gabriel'in bu yaklaşımını Dışişleri B
Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama, haberler
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