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Merkel'den sonra Rusya ve Fransa'dan ilk açıklamalar geldi

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Merkel'den sonra Rusya ve Fransa'dan ilk açıklamalar geldi
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları için Almanya Başbakanı Merkel'den son dakika açıklaması geldi. Merkel referandumun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaparken Rusya ve Fransa da referandumla ilgili görüşlerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anayasa değişikliği referandumunun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ortak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alman hükümeti Türkiye’deki referandumun resmi olmayan sonuçlarını dikkate alıyor. Alman hükümeti, Türk halkının anayasa hakkındaki kararına saygı duyuyor. Referandumda alınan yakın sonuç Türk toplumunun ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor. Bu durum Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük sorumluluk anlamına geliyor. Alman hükümeti, Türk hükümetinin tüm siyasi ve sosyal gruplarla saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor. Türkiye ile en yakın zamanda ikili görüşmeler yapılmalıdır. Türkiye ve AB kurumları arasında Venedik Komisyonu'nun anayasal reformlar ve prosedüre ilişkin endişelerine yönelik görüşmeler yapılmalıdır.”

KREMLİN: HERKES TÜRK HALKININ İRADESİNE SAYGI DUYMALI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi" yorumunda bulundu.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirilen ve yüzde 51.4'lük oy oranıyla 'Evet' sonucunun çıktığı referandum hakkındaki sorulara yanıt verdi. "Yapılan referandum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi meselesi" diyen Peskov, "Herkesin, Türk halkının iradesine saygı duyması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

HOLLANDE DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU


Merkelden sonra Rusya ve Fransadan ilk açıklamalar geldiFransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye'deki referandumda ortaya çıkan birbirine yakın sonuçların öngörülen anayasa değişiklileri hakkında halkın ne kadar bölündüğünü gösterdiğini belirtti ve tüm siyasi taraflar arası diyalog çağrısında bulundu. Hollande'ın makamı tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi kurumlarını nasıl düzenleyecekleri sadece ve sadece Türklerin işidir. Ancak şu ana kadar yayımlanan sonuçlar Türk toplumunun planlanan kapsamlı reformlar hakkında bölündüğünü gösteriyor" dedi.

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