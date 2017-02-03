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Merkel, Kılıçdaroğlu'nu Resmen Sorguya Çekti

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Merkel, Kılıçdaroğlu'nu Resmen Sorguya Çekti
Angela Merkel, Alman Büyükelçiliği'nde görüştüğü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu soru yağmuruna tuttu. Kılıçdaroğlu'nun "Merkel, evetçilere destek için geliyor" sözleri de görüşmede gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu ile  Almanya Başbakanı  Angela Merkel,  Almanya Büyükelçiliği Rezidansı'nda yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

Soru-cevap şeklinde gerçekleşen görüşmede  Merkel  Kılıçdaroğlu'nu soru yağmuruna tuttu.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA NE YAŞANDI?"

Merkel'in, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında neler yaşandığını sorması üzerine  Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili detaylı bilgi verdi.

OHAL uygulamalarının olduğu bir ortamda sağlıklı bir referandumun yapılıp yapılamayacağının sorulduğu  Kılıçdaroğlu, OHAL'e karşı olduklarını, bu ortamda referandumun zor olacağını ifade etti.

"REFERANDUMDAN NE SONUÇ ÇIKAR?"

Kılıçdaroğlu'nun, "Referandumdan hangi sonucun çıkmasını bekliyorsunuz?" sorusuna, "Hayır çıkması için uğraşıyoruz, bu konuda kararlıyız, hayır çıkacak." yanıtını verdiği belirtildi.  Kılıçdaroğlu, referandumda oylanacak olanın bir parti meselesi değil, ülkenin geleceği ve rejimle alakalı olduğunu kaydetti.

"Türkiye-AB ilişkilerinden beklentiniz ne?" sorusuna karşılık  Kılıçdaroğlu, ilişkilerin canlandırılması, vize konusunda  Türkiye'ye yaşatılan zorlukların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

"Referandum sürecinde CHP'nin nasıl bir kampanya yürüteceği" sorusu üzerine  Kılıçdaroğlu, gönüllülerle bir kampanya yürüteceklerini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu,  Türkiye'deki barış sürecinin neden sonlandırıldığına ilişkin bir soru üzerine ise kapalı kapılar arasında yürütülen bir sürecin neden bittiğini bilmediklerini söyledi.  Kılıçdaroğlu, CHP'nin söz konusu sürece demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde baktığını aktardı.

Görüşmede,  Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği demeçte,  Merkel'in ziyaretine atfen, "Belki de gelmesinin nedeni yine Erdoğan'ı desteklemektir, ona yardım etmektir." ifadeleri de gündeme geldi.  Merkel'in söz konusu demeçle ilgili  Kılıçdaroğlu'na, "Ben sadece iktidarla değil, muhalefetle de görüşüyorum.  Türkiye'deki tabloyu tam görebilmek için sizinle de görüşmekten memnuniyet duyuyorum." dediği kaydedildi.

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