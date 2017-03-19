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Merkel, Ivanka Trump'a bakışlarıyla sosyal medyanın diline düştü

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Merkel, Ivanka Trump'a bakışlarıyla sosyal medyanın diline düştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıdan gelen kareler, sosyal medya kullanıcılarının kıskacına takıldı.

 Merkel'in "El sıkışmak ister misiniz?" sorusuna Trump'ın kayıtsız kalması üzerine yaşanan garip anlar bir yana, sosyal medya Merkel'in Ivanka Trump'a attığı bakışları da konuşmaya başladı.

T24'te yer alan habere göre Merkel'in Trump'a bakışı için Twitter'da, "Merkel'in 'Sen neden bu toplantıdasın' bakışını artık biliyoruz", "Merkel'in, hepimizin merak ettiği soruyu soran bakışları", "Merkel: Burada ne yapıyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı. Trump yönetiminde resmi bir unvanı olmayan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen ve Merkel ile Trump da dahil ABD'nin iş dünyası liderlerinin katıldığı toplantıda hazır bulundu. Toplantıda esnasında Merkel'in, Ivanka Trump'a attığı bakışlar sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan dış basında yer alan haberlerde, Merkel'in kimyadan doktorası olduğu ve akıcı Rusça konuştuğu hatırlatıldı.

Ivanka Trump bundan önce bir kez daha Beyaz Saray toplantısına katılmıştı. Şubat'ta düzenlenen toplantıda bu sefer de Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bakışları çok konuşulmuştu. Sosyal medyada konuşulan bir başka konu ise Ivanka Trump'ın giydiği kıyafet oldu. Kullanıcılar, Ivanka Trump'ın kıyafetini Star Trek filminden Yıldız Donanması'nın üniformasına benzetti.

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