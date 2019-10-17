MERHUM DİLBER AY'IN MİRASI AİLEYİ KARIŞTIRDI!

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programına katılan Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, kızı Filiz ve oğlu Ünal canlı yayında tartıştı.

Merhum Dilber Ay'ın kızı Filiz: "Annemin acısını yaşatmadınız. Benim annemin paralarını yediler. Biz nüfusta annemin üzerinde görünmüyoruz, bu yüzden annemin mezarını açtırmak istiyorum." dedi.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, "Bu kızlar var ya... İkinci gün miras derdine düştüler. Bunlar neyin peşinde anlayamadım. Ben acımı yaşayamadım. Önceleri baba diyorlardı şimdi abi diyorlar. Ben onlara öz babalarının yapmadığını yaptım." dedi.

Dilber Ay'ın kızı Filiz ise, "Ne telefon açan var, ne soran var? Hangi emeğiyle almış evi arabayı, hangi biri yardım etmiş anneme! Televizyonlara çıkıp karımın mezarını yaptıramam demedi mi? Ben hakkımı istiyorum. Annemin acısını yaşatmadınız. Benim annemin paralarını yediler. Biz nüfusta annemin üzerinde görünmüyoruz, bu yüzden annemin mezarını açtırmak istiyorum. İbrahim Bey'in annemin malları üzerinde hiçbir hakkı yok. Bizi bu durumlara düşüren İbrahim. Annemin vefatından sonra bizi bir araya getirmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.