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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL ‘MACHO’ by MURAT AYTULUM

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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL ‘MACHO’ by MURAT AYTULUM
İnsanoğlunun betondan yarattığı dünyaya ve doğanın çaresizliğine atıfta bulunan ‘Macho by Murat Aytulum’ defilesi,Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul MBFWI) kapsamında ilk kez www.mbfwistanbul.com ‘da dijital olarak izleyicilerle buluştu.

13 Ekim Salı günü saat 14.30’da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Galataport İstanbul’da www.mbfwistanbul.com ‘dan yayınlanan ve tüm dijital platformlarda ‘online’ olarak gerçekleşen ‘Macho by Murat Aytulum’ defilesinde, yoğun olarak kullanılan deri, tüvit kumaşlar ve poplinlerden oluşan koleksiyon, yaygın bilinen kelime anlamının tersine kadını, doğayı koruyan yeni dünya düzenine evrilen bir ütopyayı anlatıyor.

Koreografisi Ferhan Aral tarafından gerçekleştirilen ‘MACHO’ by Murat Aytulum defilesinde, özel MAC koleksiyonu ile yapılan trend makyaj ve koleksiyonun ruhunu taşıyan L’Oreal tarafından entegre edilen saç tasarımlarıyla sergilenen maskülen ve feminen arasındaki ince çizgide oluşturulmuş 35 parçalık koleksiyon, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Defile sonrası Fişekhane’de düzenlenen ‘Fashion Talk’ buluşmasında ise ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, Hafta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aslı Barış ve ünlü Alman influencer ve model Leonie Hanne ile ‘online’ bir moda sohbet gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonu Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) desteğiyle gerçekleştirildi.

Defile video link’i:

https://wetransfer.com/downloads/8325dbdea87638725b61d204db17661a20201013073632/89687d47b68dc7ba67e80d32ab394fbd20201013073632/d4b10d

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